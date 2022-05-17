أوضحت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن التهاب القولون التقرحي، هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة ويتميز بالتهاب متواصل للطبقة السطحية من الغشاء المخاطي للقولون، والمستقيم مع تقرحات فيها.

وأشارت الجمعية إلى أن أسبابه مجهولة، ولكن الأطباء يرجحون أنه بسبب العوامل الوراثية والاختلال الوظيفي في جهاز المناعة والتغيرات الطارئة على بكتيريا الأمعاء الطبيعية.

أعراض الالتهاب التقرحي

وتتمثل أعراضه في الإسهال المختلط بالدم، وآلام أسفل البطن، والانتفاخ، وفقدان الوزن، والتعب، وتراجع القدرة على بذل المجهود.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في أقرب وقت ممكن، لتجنب المخاطر الجسيمة، التي قد تترتب على الالتهاب مثل سرطان القولون.

ويشمل العلاج الأدوية المضادة للالتهاب والمثبطة لجهاز المناعة. وفي الحالات الشديدة يصل الأمر إلى الجراحة مثل استئصال القولون، والمستقيم.