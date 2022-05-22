أكدت وزارة الصحة أن جدري القردة أحد أنواع الفيروسات، مستعرضة بعض معلومات عنه وعن أعراضه وسبل الحد من انتشاره.

وقالت الصحة: إن جدري القردة من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بالفيروس الذي يعتبر من فصيلة فيروس الجدري، وقد سجل أول انتقال للبشر في عام 1970 عن طريق بعض الحيوانات البرية والقوارض.

طرق انتشار العدوى:

وينتقل المرض للإنسان عن طريق الملامسة المباشرة للدماء أو الافرازات المخاطية للحيوان المصاب، وقد تنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ أو ملامسة بثور المرض أو الأدوات أو الأسطح الملوثة.

الإصابة وفترة الحضانة:

عادة ما تكون فترة حضانة الفيروس من 7 إلى 17 يومًا، ويمكن أن تستمر إلى 21 يومًا.

الأعراض:

أما أعراض جدري القردة فهي ارتفاع في درجة الحرارة وظهور طفح جلدي وتضخم الغدد اللمفاوية، وكذلك وجود آلام في الظهر وصداع وشعور بالتعب وألم في العضلات.

الحد من انتشار العدوى:

ويجب للحد من انتشار عدوى جدري القردة تجنب مخالطة المصابين وارتداء القفازات والكمامات أثناء الاعتناء بالمرضى وتجنب ملامسة الحيوانات المصابة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم.