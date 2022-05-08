أشار المركز الوطني للأرصاد إلى تراجع درجات الحرارة اليوم خاصة في المنطقتين الشمالية والشرقية.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب آخر توقعات الطقس فقد سجلت القريات وطريف 11 درجة مئوية اليوم وهي أدنى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في المدن السعودية، كما توقع المركز أن توالي درجة الحرارة انخفاضها مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع استمرار توقع هطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، أما أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم ستكون في حدود 40 درجة على منطقة مكة المكرمة.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.