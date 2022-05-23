دخلت المهندسة أفنان المرغلاني التاريخ، كونها أصبحت أول امرأة من السعودية تنال رخصة التدريب على القيادة الآمنة وسيارات رياضة الأوتوكروس.

ووجه الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر “تويتر” التهنئة لـ أفنان بعد حصولها على رخصة التدريب.

وتعمل أفنان في مجال الهندسة الطبية كما سبق لها وأن شاركت في أول سباق نسائي في المملكة، بجانب عملها كمديرة في إحدى الشركات الطبية الكبرى، كما أشارت مسبقًا إلى عشقها للعمل في مجال السيارات السريعة، وأنها فضلت الدخول في المجال لكسب المزيد من الخبرات فيه.