استقبلت أقسام الطوارئ بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية العاجلة 1285 حالة مصابة بأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التعرض لموجات الغبار والأتربة التي اجتاحت العاصمة الرياض، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

نصائح مهمة لمواجهة أضرار الغبار:

من جانبه أوصى الهلال الأحمر السعودي باتباع طرق الوقاية من الغبار في ظل موجة الغبار التي تشهدها مناطق المملكة.

ودعا الهلال الأحمر إلى تجنب الأماكن المزدحمة واستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية وإغلاق الأبواب والنوافذ واتباع إرشادات الطقس.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية، تتحول ليلًا شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.