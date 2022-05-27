نصح الأستاذ الجامعي السابق، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، الشباب والشابات حديثي التخرج بالاستعداد مبكرًا لمرحلة التقاعد، في إشارة إلى أهمية استغلال الحياة الوظيفية في بناء علاقات عمل جيدة والادخار لمرحلة ما بعد بلوغ السن القانونية لترك الخدمة.

استعدوا للتقاعد

وكتب العبدلي في تغريدة له على “تويتر”: “أمس قابلت في محاضرة للشباب والشابات حديثي التخرج من الجامعة وكان من ضمن نصائحي لهم استعدوا للتقاعد”.