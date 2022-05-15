أكد استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور خالد مرزا، أن هناك ارتفاعًا شديدًا في أعداد المصابين بالسمنة التي يعاني منها أكثر من ربع السعوديين.

وتابع مرزا، خلال مداخلة إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن السمنة والسكري متلازمان، ويعاني 27% من السكان من السكر، حيث تتراوح السمنة بين زيادة الوزن والسمنة المرضية المفرطة والتي تحتاج علاجًا جراحيًّا أو غير جراحي، مؤكدًا أن نسبة الإصابة العالية بالسكر تعد وباءً.

إبر السمنة:

ولفت إلى أن الإبر المستخدمة لعلاج السمنة نوعان؛ نوع خاص بالسمنة وآخر خاص بالسكر ولكنه ينزل الوزن، مشيرًا إلى أن الشركة المعنية بها تحاول أن تطور منها، وستعود تلك الإبر للسوق قريبًا.