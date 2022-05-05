أكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة خلال شهر رمضان المبارك قد بلغ أكثر من مليون و200 ألف، (١٢٢٦٣٥٩) مستفيداً من الإرشاد المكاني، و(٢٠٩٤) مستفيداً من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات.

ترجمة ميدانية:

ولفت إلى أن هناك (١٢٥٨) مستفيداً من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و(١٠٦٢) مستفيداً من مبادرة معالم المسجد الحرام، و(٨٣٦) مستفيداً من المشاركة بالمعارض، و(٣٤) مستفيداً من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و(٢٢٩٦٠) من ترجمة خطبة صلاة العيد.

وذكر أن من أولويات الوكالة وجل اهتماماتها حسن وفادة القاصدين بالحرمين الشريفين وإيصال رسالته السامية إلى أنحاء العالم باللغات المختلفة.

تلبية احتياجات المستفيدين:

من جهته، قال مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر بن محمد المطرفي إن الخدمات بمخرجاتها تلبي احتياجات المستفيدين.