قال أيمن شكر، المدير العام لتوطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إن قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص سوف يكون له برامج تدريبية، ودعم من صندوق الموارد البشرية.

فرص وظيفية:

وأبدى شكر، خلال حواره إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية، أمله أن يكون لقرار التوطين صدى جيد في سوق العمل؛ نظرًا للفرص الوظيفية التي سيوفرها والتي ستتجاوز 20 ألفًا.

نسبة التوطين:

ولفت إلى أن نسبة التوطين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات تتجاوز 75%، ونقل الخبرات موجود من مدة.