أفاد مراسل الإخبارية بأن هناك أكثر من 500 ألف مصل في ليلة 30 رمضان في المسجد النبوي.

جهود مستمرة:

وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة، سعيًا منها لتطوير منظومتها، بما يسهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات كافة للمسجد النبوي وزائريه.