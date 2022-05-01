أفاد مراسل الإخبارية بأن هناك أكثر من 500 ألف مصل في ليلة 30 رمضان في المسجد النبوي.
فيديو | مراسل #الإخبارية: أكثر من 500 ألف مصل في ليلة 30 من #رمضان في #المسجد_النبوي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/bm18KqpHxp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022
جهود مستمرة:
وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة، سعيًا منها لتطوير منظومتها، بما يسهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات كافة للمسجد النبوي وزائريه.
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