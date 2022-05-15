خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، لمهام متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه، عبر فريق عمل هندسي ميداني مدعوم بكوادر فنية وإدارية تعمل على مدار الساعة لضمان جودة أداء الأعمال، وتبني كافة التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر إيجابًا على جودة منظومة خدمات الحرمين الشريفين بما يتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومستهدفاتها للتطوير الشامل والمتكامل لكافة جوانب جودة منظومة الحج والعمرة.

اليوم العاملي لإدارة المرافق:

وبالتزامن مع اليوم العالمي لإدارة المرافق تستعرض “إدارة مركز الأخبار” أبرز مهام وأعمال الصيانة بالمسجد الحرام حيث يقوم (205) مهندسين و(450) فنيًّا و(200) عامل وعبر خطط ودراسات وضعت لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع بأعلى درجات التميز والدقة، كما تقوم الإدارة بفحص (8000) سماعة و(120000) وحدة إضاءة و(4000) لوحة كهربائية و(20) مولدًا كهربائيًّا و(6350) مروحة موزعة ما بين مراوح تهوية ومراوح رذاذ و(202) سلم كهربائي و(16) مصعدًا و(1000) صندوق إطفاء حريق.

كما تتضمن مهام الإدارة فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و(5000) دورة مياه و(4000) جهاز تبريد وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، كما تحرص الإدارة دومًا على عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جاهزية الأنظمة كنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة الغير منقطعة وأنظمة إنذار الحريق والتي بها (1168) حساسًا وكاسرًا، كما يتم عمل اختبارات دورية للمصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه؛ للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث منها لا سمح الله.

صيانة كهربائية وأنظمة الكترونية:

ويتم صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحات الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة، تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بإدارة الأعمال الكهربائية، كما يتم بشكل دوري صيانة الأنظمة الإلكترونية في المسجد الحرام واختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية، ومتابعه دائمة لعمل الصيانة اللازمة لأنظمة إنذار الحريق المكونة من حساسات وكواسر وأجراس، كذلك الشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.

معالجة للأعمال الميكانيكية والمدنية:

ومن خلال خطة شاملة للصيانة “Master plan” يتم اعتمادها سنويًّا بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة والسير بموجبها طوال العام، حيث تقوم إدارة الأعمال الميكانيكية بالأعمال اللازمة والمتابعة المستمرة الدائمة للأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقة الخارجية كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء ومكيفات الإسبليت وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق، كما تقوم إدارة الأعمال المدنية بالدور الرقابي والفني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة، والمرافق الخارجية، حيث يقوم الجهاز الإشرافي بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعيًّا مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوبي استشاري عقد التشغيل والصيانة لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية من أي ملاحظات قدر الإمكان.

إحصائيات وأرقام:

– تبلغ سعة الطاقة التبريدية (35200) طن تبريدي/ ساعة.

– كمية المياه المستهلكة للوضوء (63000) متر مكعب يوميًّا.

– كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (80) ميجا فولت أمبير يوميًّا.

– كمية المياه المستهلكة للشرب (1200) متر مكعب يوميًّا.

– (202) سلم كهربائي.

– (120000) وحدة إنارة.

– (5000) دورة مياه.

– (8000) مكبر صوت.

– (22) مصعدًا كهربائيًّا.

– (600) مشربية لماء زمزم.

– (4000) جهاز تبريد.

– (4000) لوحة و20 مولدًا كهربائيًّا.

– (6000) مروحة تهوية.

– (350) مروحة رذاذ.

– (1168) حساسًا وكاسرًا لأنظمة إطفاء الحريق.

– (1000) صندوق حريق.