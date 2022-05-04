قدمت وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، عبر مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية، بثها على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ؛ وذلك لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية.

منصة منارة الحرمين:

وجاء ذلك عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، والتي تأتي ضمن مشاركة الرئاسة مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، المهندس مشاري بن محمد المطرفي، أن أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، وخطبة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، قد تجاوزت أكثر من 223.877 مستفيدًا.

برامج ودروس:

وأردف أنه ضمن مبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة، قامت الإدارة العامة ببث برامج ودروس علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، وقد تجاوزت أعداد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557.515 مستفيدًا.

واختتم بأن هذه الجهود والخدمات المقدمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، لإيصال رسالة الحرمين الشريفين بجميع اللغات للعالم أجمع.