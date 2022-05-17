أعلنت ألمانيا أنه ستقدم ضمانات أمنية لحماية كل من السويد وفنلندا خلال فترة انتظار قبولهما في حلف الناتو بعد إعلان الدولتين رسميًا عن رغبتهما في الانضمام وتهديد روسيا بالرد.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن ثقتها بنيل السويد وفنلندا عضوية الناتو بوقت قريب جدًا بحسب قولها.

طلب رسمي وتهديد روسي

وكان الرئيس الروسي قال إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء توسع حلف الناتو مشيرًا إلى أن ما يحدث يهدد البنية الأساسية للاتحاد السوفيتي السابق.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وشدد ريابكوف في تعليق بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، على أن الأمن لن يتعزز لدى البلدين بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

الوضع في العالم سيتغير

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد فلندا الانضمام إلى حلف الناتو، مشددًا على أن انضمامهما إلى الناتو سيكون خطأ بعواقب بعيدة المدى.

ولفت ريابكوف إلى أن رد فعل روسيا الاتحادية على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، سيكون مرتبطًا بما سيتخذانه من خطوات محددة.