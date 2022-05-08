قالت صحيفة Handelsblatt الألمانية المرموقة إن ألمانيا في حالة ذعر بسبب اقتراب شبح الإفلاس منها، وهي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا؛ وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

3 أسباب وراء الخوف من إفلاس ألمانيا

وقال الرئيس التنفيذي لكومرتس بنك، مانفريد كنوف، إن ألمانيا قد تتعرض لموجة من حالات الإفلاس بسبب العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا، متابعًا أن إمدادات الطاقة معرضة للخطر، بجانب انهيار سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التضخم المرتفع.

التجارة الخارجية

ووفقًا للمدير التنفيذي، فقد تأثر ما يقرب من ثلث التجارة الخارجية لألمانيا، مما أجبر الشركات على التعامل مع المشكلات المعقدة مع العملاء بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختناقات سلسلة التوريد.

ونقل عن كنوف قوله: لا ينبغي أن نخدع أنفسنا: من المحتمل أن يزداد عدد حالات الإفلاس في أسواقنا وستزيد مخصصات المخاطر للبنوك معها.

حظر النفط الروسي

وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون الأسبوع المقبل إذا فشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع بشأن قضية حظر النفط الروسي.

وكشفت بروكسل عن خطط لفرض حظر نفطي روسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في غضون تسعة أشهر، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الإطار الزمني للمنتجات البترولية المختلفة.

وتسعى العديد من دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك إلى إعفاء من الحظر.