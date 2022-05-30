نجح نادي ألميريا، الذي يملكه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا.

ألميريا يتعادل ليغانيس:

وانتهت، قبل قليل، مباراة ليغانيس ضد ألميريا التي أُقيمت على الملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن منافسات الجولة الـ42 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليغانيس أولًا عن طريق بورخا جارسيس عند الدقيقة التاسعة، ونجح رودريغو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل كينيث أوميريو هدف التقدم لأصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا بقوة، وتمكن النيجيري عمر صادق من تسجيل التعادل عند الدقيقة 53، ليتأهل النادي المملوك لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ رسميًّا إلى منافسات الدوري الإسباني الممتاز في الموسم المقبل.

ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني في الصدارة برصيد 81 نقطة، متفوقًا بالمواجهات المباشرة على فريق بلد الوليد صاحب المركز الثاني.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 80 نقطة، ليلعب مع لاس بالماس، تينيريفي وجيرونا دورة فاصلة مؤهلة إلى الدوري الممتاز.