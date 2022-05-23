أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقدوني إزغان أليوسكي، حزنه للتعادل ضد أبها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مواجهة النصر هامة.

أليوسكي يعلق على التعادل ومواجهة النصر:

وقال أليوسكي خلال تصريحاته لقناة SSC: “لم نوقف في المباراة والخروج بنقطة يُعد خيبة أمل كبيرة.. حسينا بحسرة على التعادل والخروج بنقطة واحدة وكنا بحاجة إلى النقاط الثلاث”.

وعن مواجهة النصر ضمن منافسات الجولة المقبلة، علق أليوسكي قائلًا: “بلا شك مباراة هامة وتحد كبير بالنسبة لنا.. أنا أعشق التحديات، وسنعمل على الفوز بالمباراة لتحسين موقفنا في سلم الترتيب”.

تعادل الأهلي ضد أبها:

ولعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 34 نقطة في المركز السادس.