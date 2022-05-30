أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة “كفو” الهادفة إلى تقييم أداء الاستشاريين والمقاولين والموردين العاملين في مدينة الرياض؛ لضمان تحسين جودة أداء تنفيذ المشاريع الخدمية في العاصمة.

5 مستويات:

وتتضمن المبادرة آلية محوكمة تتولى عملية تصنيف الشركاء إلى 5 مستويات بناءً على أداء كل شريك، بهدف تحفيز المقاولين والاستشاريين على تحقيق تصنيفات متقدمة تؤهلهم للمنافسة على المشاريع التطويرية التي تطرحها الأمانة.

نظام متكامل:

وتهدف مبادرة “كفو” إلى بناء نظام متكامل لإدارة دورة حياة المشاريع، من مرحلة الطرح والتأهيل والترسية إلى مرحلة التسليم، والتحقق من أداء المقاولين والاستشاريين وفق أطر تتسم بالشفافيّة والمعايير المحددة، التي ستنعكس على جودة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.