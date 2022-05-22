أطلقت أمانة المنطقة الشرقية المشروع الاستثماري للقوارب العائمة بكورنيش الخبر، حيث دشن أمين ‎المنطقة الشرقية أمس السبت المشروع الاستثماري بنموذج التأجير المؤقت (الموسمي).

ويأتي ذلك امتداداً لمجموعة المشاريع والمبادرات الاستثمارية بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

مشاريع استثمارية داعمة للسياحة

‏ويعد مشروع القوارب العائمة أحد المشاريع الاستثمارية الداعمة للسياحة بالمنطقة، حيث يتكون من قوارب صممت على شكل غرف فندقية.

كما يتسع القارب الواحد لعشرة أشخاص، وتم البدء بتشغيل عدد قاربين، تمهيداً للتوسع بعددها مستقبلاً.