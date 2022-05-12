دعت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من خدمة تصحيح الرخص التجارية وتحديث البيانات عبر منصة “بلدي”، التي تستمر حتى 11 أغسطس 2022م، مع السماح لصاحب المنشأة التقّدم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية من بداية انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتهي.

هدف الخدمة:

وأشارت الأمانة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تهدف إلى تقليل عدد الزوار في الأمانات، والاستفادة من الخدمة إلكترونيا في أي وقت، ومن أي مكان؛ دعما منها للقطاع التجاري عموما، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة “بلدي”.

رسوم خدمة:

وأوضحت أن بعض الرخص قد يتطلب تحديثها رسوم خدمة؛ وذلك بناًء على الفرق بين بيانات الرخصة والبيانات المرفقة بطلب الخدمة، وسيتم تقديرها إلكترونيا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة “بلدي”، مبينةً أنها قد تُزار المنشأة من قِبل ممثل البلدية.