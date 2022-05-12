أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إصدار تحديث خدمة تصحيح الرخص التجارية والتي تُمكّن عملاءها من أصحاب المنشآت التجارية من تحديث بيانات الرخصة عبر منصة بلدي؛ وذلك لفترة مؤقتة حتى تاريخ 2022/08/11، ويسمح لصاحب المنشأة التقدّم بطلب الخدمة مرة واحدة لكل رخصة تجارية من بداية انطلاق الحملة حتى مع وجود طلب سابق منتهي.

رقمنة الخدمات:

وبدورها أشارت أمانة القصيم إلى هدف الوزارة بتقليل عدد الزوار في الأمانات عن طريق رقمنة الخدمة، والاستفادة منها إلكترونيًّا في أي وقت، ومن أي مكان، كما أنها جاءت لدعم القطاع التجاري عمومًا، وأصحاب المنشآت التجارية على وجه الخصوص، وتمكينهم من تحديث رخصهم التجارية عبر منصة بلدي.

رسوم خدمة:

الجدير بالذكر أن بعض الرخص قد يتطلب تحديثها رسوم خدمة؛ وذلك بناءً على الفرق بين بيانات الرخصة والبيانات المرفقة بطلب الخدمة، وسيتم تقديرها إلكترونيًّا من خلال حاسبة الرسوم عبر منصة بلدي، مع العلم بأنه قد تتم زيارة المنشأة من قِبل ممثل البلدية.