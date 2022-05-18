قال استشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية، الدكتور عبدالله آل عبد القادر، إن أعظم ما يفتك بالبشر في هذا العصر هي أمراض القلب والأوعية الدموية، فهي ذات تأثير خطير كبير على جميع شعوب الأرض”.

فيديو | استشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية د. عبدالله آل عبدالقادر:

انسداد الشرايين من أكثر أمراض القلب شيوعا في العالم وسبب رئيس لحالات الوفاة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kSAOY7UBja

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2022

أمراض القلب تفتك بالبشر

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية :”ومما يؤسف له أنه لأكثر من 20 عامًا مضت، كانت أمراض القلب والأوعية الدموية تحتل المرتبة الأولى كقاتل أول للشعوب في الأرض، وبحسب إحصاءات منظمة الصحة الدولية فهناك 18 مليون وفاة في العام الواحد”.

وتابع: “للأسف الشديد أن الوفيات النمطية بأمراض القلب والأوعية الدموية تزداد مع الوقت، ففي عام 2000 كان عدد المتوفين على مستوى العالم مليونَي وفاة، وفي 2019 بلغ 9 ملايين وهو في الحقيقة نوعًا ما مخيف كعدد وفيات من مرض واحد”.

كورونا وأمراض القلب

وفي وقت سابق قال استشاري طب الأسرة، الدكتور أسعـد العرفة، إن الأشخاص الذين أصيبوا، بفيروس كورونا، معرّضون أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب.

يذكر أن تقارير مركز معلومات الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة، أشارت في وقت سابق إلى أن أمراض القلب تعد السبب في 42% من حالات الوفاة من الأمراض غير المعدية بالمملكة، لافتة إلى أن عدد الوفيات من النساء يتخطى النصف.

وأضاف العرفة في حسابه على تويتر، متضمنًا تعليقه على تقرير نشره موقع ويب الطبي: “الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد ١٩ لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، وذلك بعد 12 شهرًا من الإصابة”.

وتابع استشاري طب الأسرة: “هو خطر يعتبر كبيرًا، ويمتد إلى مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية”.