قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن مسؤولي الصحة الأمريكيين بصدد الإفراج عن جزء من جرعات لقاح جينيوس لاستخدامها في حالات جدري القرود، مضيفة أن هناك أكثر من 1000 جرعة في المخزون الوطني.

ارتفاع المستوى:

وأكد مسؤولو المراكز أنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد: إن تفشي مرض جدري القرود هو أمر “يجب أن يكون مصدر قلق للجميع”، مضيفًا أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

جهود كبيرة:

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجهًا إلى اليابان: “نبذل جهدًا كبيرًا لمعرفة ما سنفعله”.