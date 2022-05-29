صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 592
التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 43 ) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يرقى اللواء الركن / نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن .
ثانياً : على سمو وزير الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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