صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :
الرقم أ / 582
التاريخ 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) بتاريخ 16 / 9 / 1395 هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين المهندس / خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.
ثانيا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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