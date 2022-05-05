نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمندق والقرى وبني حسن وبلجرشي والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبحسب مركز الأرصاد، يستمر التنبيه – بمشيئة الله – إلى الساعة الثامنة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.