نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والمندق والقرى وبني حسن وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

وبحسب الأرصاد يستمر التنبيه إلى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.

طقس تبوك:

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء ومركز حالة عمار.

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق، قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.