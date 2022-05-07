نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

انحسار العاصفة الترابية

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني للأرصاد انحسار العاصفة الترابية التي أثرت على مناطق المملكة خلال الأيام الماضية وتحولها إلى عوالق ترابية بدءاً من اليوم بمشيئة الله تعالى.

خريطة أمطار اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.