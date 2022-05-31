نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

ويستمر التنبيه حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الشرقية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة نهاراً على الجزء الشمالي تتحول جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلاً. وجنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة نهاراً على الجزء الجنوبي تتحول شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلاً, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.