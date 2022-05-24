وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساء.

توقعات طقس اليوم

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران ومن مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.