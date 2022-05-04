نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وأوضح مركز الأرصاد، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحالة تستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق، قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.