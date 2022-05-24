وجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن طقس غير مستقر على بعض المناطق بداية من يوم غد الأربعاء.

أمطار رعدية:

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: من غدٍ الأربعاء إلى نهاية الأسبوع الجاري؛ تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران ومن مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.