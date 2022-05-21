نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، أهالي منطقة القصيم، وقائدي المركبات بسبب التقلبات الجوية على المنطقة.

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أن الحالة تشمل “نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع”.

وتشمل الحالة كلًّا من (الفوارة- الثامرية- النبهانية- البكيرية- رياض الخبراء- عقلة الصقور- الأسياح- البدائع- الشماسية- العمار- المذنب- بريدة- عنيزة- عيون الجواء”.

توقعات حالة الطقس:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.