كرم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، اليوم الثلاثاء 4 شباب من أبناء المنطقة أدوا مواقف بطولية أنقذت حياة أشخاص.

وجاء التكريم تقديرًا للأعمال التي يقدمها أبناء الوطن حيث نجح الشابان طارق ونايف عايض الغامدي في استخدام صهريج وإنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق.

وسام وشرف عظيم

كما كرم الأمير عضو جمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعية الكابتن سعد بخيت الغامدي، والشاب سعيد عايض الغامدي بعد إنقاذهما حياة شخص جرفت السيول مركبته بوادي كرا الحائط بمحافظة العقيق وقدما المساعدة له وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

من جانبهم شكر المكرمون أمير المنطقة على حرصه وتكريمه لهم موضحين أن هذا التكريم شرف عظيم ووسام على صدورهم يحفزهم لتقديم المزيد لخدمة وطنهم.