وجه أمير الباحة، الأمير حسام بن سعود، اليوم الأحد، بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي الموجود في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.

استغاثة مواطن:

وكان شاب مغربي وثق مقطع فيديو لمواطن يعيش في المغرب، حيثُ طالب مصور المقطع بنشر الفيديو ليصل للسفارة السعودية في المغرب ولأهله خاصة بعد فقدانه لأمواله وإثباتاته الشخصية.