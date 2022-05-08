وجه أمير الباحة، الأمير حسام بن سعود، اليوم الأحد، بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي الموجود في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.
فيديو | أمير #الباحة يوجه بمتابعة حالة المواطن المتواجد في #المغرب لحين عودته#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/4rQDFNIZDH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022
استغاثة مواطن:
وكان شاب مغربي وثق مقطع فيديو لمواطن يعيش في المغرب، حيثُ طالب مصور المقطع بنشر الفيديو ليصل للسفارة السعودية في المغرب ولأهله خاصة بعد فقدانه لأمواله وإثباتاته الشخصية.
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