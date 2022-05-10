وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

أعمال على مدار الساعة:

وتضمن توجيه سموه مواصلة لجان العفو بالمنطقة ومحافظاتها انعقادها واستمرار أعمالها على مدار الساعة، كما وجه سموه الإدارة المختصة بالإمارة بمتابعة سير أعمال وإجراءات اللجان، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم وتطبيق التعليمات بكل دقة وفقاً لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في لم شمل السجناء بذويهم.