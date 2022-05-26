يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية” حفل الزواج الجماعي الحادي عشر للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وذلك مساء الاثنين ( 29 شوال 1443 الموافق 30 مايو 2022 ) بقاعة الخزامى بالرياض، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدعوين وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام.

وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية “حركية” المهندس ناصر بن محمد المطوع لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رعايته الكريمة لحفلات الزواج الجماعي في حركية.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

وقال ” إن رعاية سموه الكريمة تأتي انطلاقًا من حرصه لدعم المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتلمس احتياجاتهم، وتمكينهم، وتحقيق رغباتهم في الزواج، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وتجسيدًا لمعاني التكاتف والتآزر الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإسلامية.

وأضاف المطوع “سوف يتم تزويج 160 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في حفل الزواج الحادي عشر، بدعم من شركاء حركية وعدد من الجهات والأفراد الداعمين والرعاة، انطلاقًا من دورهم في المسؤولية الاجتماعية. حيث تسعى حركية من خلال حفلات الزواج الجماعي إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المقبلين على الزواج وتمكينهم من خلال توفير كافة متطلبات الزواج، إضافة إلى دعمهم ماليًا، ومساعدتهم عينيًا من خلال المساهمة بتأثيث المنزل، وتوفير الأجهزة المنزلية.

وأبان أن الزواج يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى حاجتهم إلى شريك يقوم بمساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة وإشعارهم بالاندماج الكامل في المجتمع، ونظرًا لرغبة الكثير منهم بالزواج، فقد أقرت الجمعية حفل الزواج الجماعي الذي يقام سنويًا، حيث تقيم الجمعية حفلًا للرجال وآخر للنساء، يتم من خلاله توزيع المساعدات النقدية والعينية للمتزوجين.

دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج

وأوضح المطوع أن حركية تحرص على تنظيم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للتعرف على واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم في تكوين أسرة مثالية، إضافةً إلى كيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحسن إدارتها وأهم العوامل لإنجاح الزواج.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الزواج منذ انطلاقته أكثر من 1500 عريس وعروسة وبواقع 10 حفلات زواج جماعي.

وفي ختام كلمته شكر المطوع لسمو أمير الرياض هذه الرعاية الكريمة واللفتة الإنسانية، والشكر موصول لشركاء النجاح من أفراد وجهات وداعمين لحفل الزواج الجماعي.

كما هنّأ العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلًا الله تبارك وتعالى أن يجمع بينهم بالخير ويبارك لهم، ويرزقهم الذرية الصالحة، والحياة الكريمة.

جدير بالذكر أن برنامج الزواج الجماعي في حركية يهدف إلى تحقيق رغبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالزواج، وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتحقيق أمنيتهم في الأمومة والأبوّة من خلال إنجاب الأبناء، والتشجيع على الزواج بتكاليف معتدلة وترشيد نفقاته. كما يتضمن برنامج الزواج الجماعي عددًا من الخدمات حيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية البحث عن شريك عبر منصة “توافق حركية ” بالجمعية. وكذلك إقامة دورات تثقيفية وإرشادية عن الحياة الزوجية والأسرية. وذلك لرفع مستوى ثقافة الزواج لدى المستفيدين، وتقديم إعانات مادية وعينية تصل إلى 30.000 ألف ريال. جزء منها نقدي وآخر لتوفير أثاث وأجهزة منزلية ومستلزمات بيت الزوجية، إضافة إلى إدراج المقبلين على الزواج ضمن برامج المساعدة على الإنجاب بالتعاون مع المراكز المتخصصة.