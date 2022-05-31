كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة مساء أمس الاثنين صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء سابقًا، وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة وجمع من أهالي الأحساء واعيان المنطقة.

وفي بداية الحفل رحب سموه بالحضور وقدم الشكر لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي على ما قدمه من جهود خلال فترة تكليفه محافظًا للأحساء.

أحساء الخير بيوتها عامرة

وقال سموه: “في هذه الليلة نحتفل برجل أمضى 25 عامًا من عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه في محافظة تعد إحدى المحافظات المهمة في وطننا العزيز، وهي من أهم المحافظات في المنطقة الشرقية ‏وكان على قدر المسؤولية يشهد له كل من عمل معه، فقد وجدت فيه حسن العمل وحسن التعامل وهذا ما عهدناه ممن يضع الله نصب عينيه وخدمة الوطن أمانة، ويسعى جاهدًا لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق ما يتطلعون إليه من خدمة للمواطنين وتلمس حاجاتهم وهذا ديدن الأمير بدر طوال 25 عامًا التي كُلف فيها محافظًا للأحساء، فله منا الشكر‏ والتقدير والثناء وسيبقى اسمه دائمًا موجودًا مع كل من عمل معه في هذه الفترة سواء من الموظفين الحكوميين أو من أبناء الأحساء الأعزاء”.

وأضاف سموه: “أهل الأحساء.. أهل الوفاء.. وأهل الكرم، الأحساء أحساء الخير بيوتها عامرة، مجالسها مفتوحة، أهلها كرماء، رجالها أفاضل، سيداتها كريمات، كل ما فيها يدعو للمحبة والحمد لله الذي وفق سمو الأمير بدر لخدمة هذه المحافظة الغالية وأنا كلي ثقة بأن‏ علاقته بالأحساء وأهلها لن تنقطع”.

خيرات ظاهرة وباطنة

وقال سموه: “يسرني أن أهنئ سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بهذه الثقة الكريمة وأسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأوصيه أن يضع الأحساء أمام عينيه بكل ما فيها من مقومات وبكل ما فيها من خيرات ظاهرة وباطنة وأن ينظر إلى أهل الأحساء بنفس النظرة التي ينظر لها ولاة أمرنا ‏الذين جعلوا للأحساء مكانًا في القلب والعين”.

وختم سموه: “أقدم الشكر لسمو الأمير بدر باسمي وباسم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ونيابة عن أهالي الأحساء، ونسأل الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ويحفظ هذا الوطن ويديم عليه نعمه”.

ثم ألقى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي كلمة شكر فيها قيادة هذه البلاد على اهتمامهم بكل ما يخدم الوطن والمواطن كما قدم الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما لقيه من دعم ومساندة طيلة فترة تكليفه محافظًا للأحساء، كما قدم الشكر لأهالي الأحساء جميعًا على كل ما قدموه لتنمية وتطوير المحافظة وتحقيق تطلعات القيادة.

وقال: “ما أشبه الليلة بالبارحة 25 عامًا قضيتها في محافظة الأحساء هذه المحافظة العريقة بأهلها والمليئة بالعلم بالأدب، وفي هذه الليلة التي أقف فيها في مقام الشكر والعرفان لأتقدم بالشكر لقيادتنا الحكيمة التي أولت كل الاهتمام والدعم للأحساء منذ عهد الملك عبدالعزيز إلى هذا العهد الزاهر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله”.

وأضاف: “لقد وجدت في الأحساء واحة من التعايش والسلام وإني في هذا الموقف الذي اعتز فيه بكل ما تحقق في تلك الفترة من منجزات وهي نتيجة طبيعية لدعم الدولة أيدها الله، أرجو من الله أن أكون قد قدمت ما أستطيع لهذه المحافظة الغالية، ويسرني أن أتقدم بالتهنئة لأخي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بهذه الثقة الكريمة وأسأل الله له العون والتوفيق والسداد”.

وقال سموه: “يسرني أن أشكر صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على هذا التكريم والشكر لصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية على كل ما لقيته من دعم ومساندة كما أود أن أتقدم بالشكر لأهالي الأحساء وزملائي في جميع الجهات الحكومية في المحافظة على ما لقيته من تعاون ومساندة كان لها الأثر البالغ في كل ما تحقق من إنجازات”.

حضر الحفل أصحاب السمو الأمراء، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء المنطقة.