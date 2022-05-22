أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على تميز أبناء هذه البلاد مستوى العالم وعبر سموه عن سعادته بتميز الطلاب السعوديين في المحافل العالمية نتيجة الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة بالتعليم والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم الأحد بديوان الإمارة الطلاب الفائزين بعدة جوائز في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ( آيسف 2022 ) الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وعددهم 7 طلاب وطالبات من أبناء الشرقية، وهنأ سموه الطلاب السعوديين الفائزين في المعرض بعدد 22 جائزة وخص سموه بالتهنئة الفائزين من الشرقية.

وأضاف سموه أن دعم قادة هذه البلاد للموهوبين في كافة المجالات أثمر عن تصنيف المملكة بمراكز متقدمة في خدمة ودعم الموهوبين ورعاية الابتكار، وما حققه أخيرًا أبناء وبنات المملكة في محفل دولي وعالمي أمر مشرف للجميع.

يذكر أن الطلاب الفائزين من المنطقة الشرقية هم: عبدالله الغامدي، دانة العيثان، تهاني أحمد، أحمد بحيصي، مريم الباقي، لمار الكاكا، عبدالله الحمادات.

وألقى مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي كلمة جاء فيها: “حصل الطلاب على ٢٢ جائزة في محفل دولي علمي “إنتل آيسف ٢٠٢٢” وحقق طلاب وطالبات تعليم الشرقية والأحساء مراكز متقدمة في المسابقة فقد حصل الطالب عبدالله الغامدي على المركز الأول في مجال الطاقة وكذلك جائزة العالم الشاب.. كما حققت الطالبة دانة العيثان من تعليم الأحساء المركز الأول في مجال الكيمياء وحصل الطالب أحمد بحيصي على المركز الثالث في مجال علم النبات وحصل الطالب عبدالله الحمادات على المركز الثالث في مجال الطاقة… كما حصلت الطالبة لمار الكاكا على المركز الرابع في مجال علوم الأرض والطالبة تهاني فضل أحمد حققت المركز الثالث في مجال علم المواد، ونافس كافة الطلاب المرشحين على مراكز متقدمة في المنافسة الدولية.

ورفع مدير عام تعليم المنطقة الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه للتعليم بالمنطقة.

وألقى الطالب عبدالله عبدالعزيز الغامدي الحاصل على المركز الأول في مجال الطاقة كلمة قال فيها:

يسعدني ويشرفني أن أقف نيابة عن زملائي الأبطال للحديث لكم عما أنجزه المنتخب السعودي وأبناء المنطقة الشرقية في أكبر معرض علمي عالمي للعلوم والهندسة للمرحلة ماقبل الجامعية “آيسف ٢٠٢٢” فعقب وصول المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، بدأ التحضير المستمر المكثف للمشاركة في معرض آيسف ٢٠٢٢. وقد جمع المنتخب المكون من ٣٥ طالب ١٣ ابنًا من أبناء الشرقية، والذين شاركوا ونافسوا دون كلل ولا ملل أكثر من ١٧٠٠ طالب من ٦٥ دولة حول العالم.

وقد حصل المنتخب السعودي على أعلى تشريف له في تاريخ مسابقة آيسف، وهي ٢٢ جائزة كبرى أو خاصة، كان أكثر من نصفها لأبناء الشرقية. وقد حل المنتخب السعودي في المركز الثاني على مستوى العالم في عدد الجوائز. متجاوزً بذلك دولًا كالصين واليابان وكوريا وجميع دول أوروبا، وجميع دول أمريكا الجنوبية.

وليس هذا فحسب، فقد حصل أحد أبناء المملكة والمنطقة الشرقية على جائزة العالم الشاب، والتي تحصل عليها المملكة كأول دولة من دول الشرق الأوسط في تاريخ المسابقة الذي يمتد لأكثر من ٦٠ سنة.

وقدم الغامدي الشكر لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهات السديدة، كما شكر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ومركز الموهوبين بتعليم الشرقية على دعمهم وإشرافهم المستمر.

يشار إلى أن “آيسف 2022″، هو معرض علمي عالمي مرموق أقيم في ولاية جورجيا الأمريكية في الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.

ويُعدّ المعرض من أكبر المعارض العلمية الدولية التي تقام سنويًا، ويُبادر عدد كبير من المبتكرين من عدد كبير من الدول للمشاركة في هذا المعرض، ويُتيح للمشاركين فرصة المنافسة في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الدراسة الجامعية، إذ يستقبل المعرض ما يقارب من ١٨٠٠ مشارك من أكثر من ٧٥ دولة حول العالم.