استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.

تهنئة بالثقة الملكية:

وهنأ أمير المنطقة الشرقية المحافظ على الثقة الملكية بتعيينه في منصبه، سائلاً الله له التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية محافظة الأحساء وضرورة تلمس احتياجات أهاليها والعمل على دعم مسيرة التنمية في المحافظة تحقيقاً لتطلعات القيادة.

من جهته، رفع محافظ الأحساء الشكر والعرفان لأمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، مؤكداً بأنه سيبذل كل الجهود لخدمة أهالي الأحساء.