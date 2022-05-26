اطلع الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة صباح اليوم الخميس على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين.

مواكبة التطورات:

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمواكبة الشركات الكبرى بالمملكة لكل ما يستجد من تطورات في عالم الصناعات، خصوصاً تلك الصناعات التي تحافظ على البيئة، ولها دور في وسائل التنقل المستقبلية.

مواصفات السيارة:

يذكر أن السيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتقطع مسافة (500) كم بخمسة كيلوجرامات من الهيدروجين وتقوم السيارة بتخزين الطاقة في بطارية صغيرة لاستهلاكها عند الحاجة.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل وعدد من المسؤولين في شركة اير برودكتس.