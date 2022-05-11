أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على جميع المحافظات والمراكز وجميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م.

أهمية التعداد السكاني

وحث سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال إحدى الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني، مشيرًا إلى أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والإستراتيجيات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.