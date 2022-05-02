عايد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بعرعر ، وأطفال متلازمة داون ، وذلك خلال استقباله لهم بالإمارة, سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.

عيدية أمير الشمالية

وقدم سموه خلال الاستقبال العيديات للأيتام وأطفال متلازمة داون حرصاً منه على مشاركة أبنائه بهذه المناسبة السعيدة, فيما بادلوا سموه التهنئة معربين على بالغ فرحتهم وسرورهم.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود التي توفرها الدولة لهذه الفئات الغالية في ظل الاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة أيدها الله .