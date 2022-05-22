استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، يرافقه مدير فرع الهيئة بالمنطقة إبراهيم بن محمود المسلماني.

أمير تبوك يتابع أداء الهيئة

واطلع أمير تبوك خلال الاستقبال على تقرير عن أعمال الهيئة في خدمة القطاع الإعلامي وتطوير العمل الصحفي، من خلال ما تقدمه من برامج تطويرية في مجالات الإعلام، والاستفادة من التقنيات الرقمية، إضافةً إلى ما تقيمه الهيئة من مؤتمرات وملتقيات وندوات في مختلف مناطق المملكة.

دور هيئة الصحفيين

وأكد أمير منطقة تبوك على أهمية دور هيئة الصحفيين السعوديين بالمملكة في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، بالإضافة إلى ما تزخر به المنطقة بشكل خاص من مقومات حضارية، وثقافية، وسياحية، وتراثية.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الإعلام بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله.

من جانبه أعرب خالد المالك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة من دعم واهتمام من سموه مبينًا أن الهيئة تسعى ومن خلال جهودها في تعزيز الدور الإعلامي لأبناء الوطن.