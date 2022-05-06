رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور أمره الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف.

وقال سموه ” أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف،الذي يأتي استمرارا لمتابعة وحرص القيادة على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات للمحافظات؛ لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في جميع مناطقها ومحافظاتها وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية بما يحقق جودة الحياة.

كما رفع سموه الشكر بمناسبة تعيين محافظَين لجدة والطائف.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف.

وقال سموه : ” يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم ولسمو ولي عهدكم الأمين، أسمى آيات الشكر والعرفان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير محافظة الطائف،التي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة؛لتكون محافظة الطائف واجهة جاذبة تُسهم في تعزيز مكانتها على جميع الأصعدة، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار.

كما رفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيين محافظَين لجدة والطائف.