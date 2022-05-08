استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ الطائف المُعين حديثاً صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود.

متابعة مشاريع التنمية

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ الطائف بالثقة الملكية سائلاً الله التوفيق في مهام عمله، مؤكداً سموه ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

من جهته عبّر الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه والتي سيكون لها – بإذن الله – دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.