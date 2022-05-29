أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن تحقيق صافي خسارة 3.2 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في مارس 2022، مقارنة بصافي ربح 148.2 مليون ريال في العام المالي المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: “سجلت الشركة إيرادات بقيمة 597 مليون ريال في العام المالي 2022، بانخفاض قدره 36% على أساس سنوي مقارنة بـ 936 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويرجع ذلك الى تأجيل بعض المشاريع الرئيسية من قبل أهم العملاء، بسبب جائحة كورونا، واضطرابات سلاسل التوريد المتصلة بها. وقد انخفض حجم المبيعات بنسبة 26% لمبيعات الأنابيب و23% لمبيعات التغليف 23%، وانخفض سعر بيع الطن بمقدار 600 ريال للأنابيب و16 ريالاً لمبيعات التغليف”.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 58.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12530.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

مؤشر سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، تشب، الحكير، أيان، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، أمانة للتأمين، التأمين العربية، اتحاد الخليج الأهلية، والاستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 8.81% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، دار الأركان، الراجحي، أرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، سابك، أرامكو السعودية، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 252.01 نقطة ليقفل عند مستوى 22272.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 297 مليون سهم تقاسمتها 1981 صفقة.