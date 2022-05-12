أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي بالمستوى الذي يُقدمه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، مؤكدًا أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو ساهم في تألقه.

المهاجم الفرنسي يخطف الأنظار

وظهر كريم بنزيما بشكل مميز مع ريال مدريد، ليكون هذا الموسم الأفضل له على الإطلاق، حيث نجح في تسجيل 43 هدفًا في جميع البطولات، وساهم في فوزه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات المهاجم الفرنسي المرشح الأقوى حظًا لحصد الكرة الذهبية هذا الموسم، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه، كما أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا سيعزز حظوظه في الفوز.

أنشيلوتي يُشيد بكريم بنزيما

وقال أنشيلوتي خلال تصريحاته لصحيفة “ديلي ميل”: “أجد صعوبة في تسمية بنزيما كمهاجم صريح فقط، لأنه لاعب رائع في الخط الأمامي”.

وتابع: “إنه ليس فقط هدافًا لكنه يقدم المساعدة لزملائه ويشارك في بناء اللعب، إنه لاعب كامل، وبالنسبة لنا هو لاعب مهم حقًا لأنه سجل العديد من الأهداف. إنه لاعب كبير، وأعتقد أنه الأفضل الآن”.

وأضاف: “الأمر نفسه مع لوكا مودريتش. لا يبدو أنه يبلغ من العمر 36 عامًا لأنه ما يزال لديه الحماس للعب، والاحترافية ليكون في القمة طوال الوقت. كلاهما مهم حقًا بالنسبة لنا”.

التألق بعد رحيل رونالدو

وأثنى أنشيلوتي على دور بنزيما كقائد في بعد رحيل رونالدو في 2018، وقال: “أعتقد أن كريم أصبح قائدًا للفريق عندما رحل رونالدو لأنه في ذلك الوقت كان يتحمل مسؤولية أكبر”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كان رونالدو لاعبًا يسجل حوالي 50 هدفًا في الموسم وبدونه واجه ريال مدريد المزيد من الصعوبات في تسجيل الأهداف، تولى كريم هذه المسؤولية وأصبح أكثر أهمية للفريق. لكن هذا الفريق لديه الكثير من القادة”.