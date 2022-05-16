وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، رسالة تحذيرية إلى نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 مايو.

رسائل سرية من أنشيلوتي إلى ليفربول

وبعد تعادل الريال أمس الأحد في الدوري الإسباني مع فريق قادش قال أنشيلوتي: “عندما يلعب ناتشو كما هو الحال مع الآخرين يتم توليد الشكوك لدى الخصوم دائمًا، لأنه الشيء الجيد في هذا الفريق إن الجميع يريد التنافس”.

وتابع مدرب الريال: “من الممكن للبعض أن يلعب، والبعض الآخر لا”.

وتحدث عن مشاركة الثنائي فالفيردي ورودريجو جوس في نهائي الأبطال: “يمكن أن يكونا لاعبين أساسيين في باريس أو العكس، لكنهما سيلعبان”.

صلاح جاهز لمواجهة الريال

يذكر أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول كان أُصيب أمام تشيلسي أول أمس في نهائي كأس إنجلترا لكنه أكد على جاهزيته لخوض مواجهة ريال مدريد.