أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على أن أسعار تذاكر الدرجة الموحدة لن تزيد في ملعب الجوهرة المشعة، الذي يواجه الهلال يوم الأحد المقبل بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مفاجأة رئيس الاتحاد:

وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “جماهير العميد الوفية والحبيبة، تقديرًا لمكانتكم ودوركم التاريخي والمؤثر في مسيرة النادي؛ فقد وجّهت بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها الطبيعية والمعتادة. أنا واحد منكم وإليكم ولا أنظر لكم إلا بعين واحدة وهي (أنا أنتم).

وأضاف: “ننتظركم الأحد في الجوهرة”.

الهلال يطارد الاتحاد:

ويتواجد العميد في الصدارة برصيد 61 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 51 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 30 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة.

وفي ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة.

يذكر أن لقاء الدور الأول كان شهد فوز الهلال على الاتحاد 2/ 1 في ملعب “الملز”.