يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عندما يستقبل هدفًا خلال أحداث الشوط الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال يُعاني بعد اهتزاز شباكه بالشوط الأول

وتلقى الهلال 6 أهداف في الشوط الأول؛ أثرت سلبيًا على نتائجه، من أصل 10 أهداف استقبلها، والتي كان آخرها، هدف نجم فريق الفيحاء، سامي الخيبري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19، والتي انتهت بخسارة الزعيم.

وكان أول هدف مؤثر استقبله الهلال في الشوط الأول أمام الشباب ضمن منافسات الجولة السادسة، عندما سجل النيجيري أوديون إيغالو هدفًا في شباكه عند الدقيقة الثانية، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/2.

وسجل فينسنت أبو بكر هدفًا أمام الهلال عند الدقيقة 39، لتنتهي المباراة بفوز فريقه النصر بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة، وأحرز نجم أبها، سعد بقير هدفًا في شباك عند الدقيقة 43، وانتهت المواجهة بالتعادل بنتيجة 1/1.

ونجح الفتح في الفوز على الزعيم بنتيجة 3/2، بعدما تقدم في الشوط الأول عن طريق مراد باتنا عند الدقيقة 16، كما تعادل مع الباطن في الجولة الـ18، بعد تقدم الفريق السماوي أولًا عند الدقيقة 31.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.